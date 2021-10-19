الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس على الرغم من اتجاه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1776.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1778.20 دولار للأوقية.

سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، مما خفض تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال نيكولاس فرابيل المدير العام العالمي في إيه.بي.سي بولين "على الرغم من أن الذهب مقيد داخل نطاق محدود، فإنه عندما يتجاوز 1760 دولارا قد يرتفع إلى 1782 دولارا وربما إلى 1800 دولار"، مضيفا أن النزول دون 1759 دولارا قد يدفعه إلى ما بين 1737 دولارا و1741 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1050.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2051.22 دولار.

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