بتكوين تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

المصدر: رويترز

بلغت بتكوين أعلى مستوياتها في ستة أشهر وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، إذ يراهن المتعاملون على أن إدراجا متوقعا لصندوق أسهم أمريكي يعتمد على العقود الآجلة يمكن أن تتمخض عنه تدفقات استثمار في أصول بتكوين والعملات المشفرة.

وارتفعت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.5 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية إلى 62991 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64895 دولارا المسجلة في أبريل.

وقال محللون للعملات المشفرة في أركين ريسيرش إن عقود بتكوين الآجلة ارتفعت اليوم، وكانت في أحدث تعاملات عند 62690 دولارا، وقد ترتفع الأسعار الفورية إذا استمر التدفق النقدي.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز