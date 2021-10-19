تراجع سعر الذهب لليوم الثاني توالياً

المصدر: د ب أ

واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي رغم تراجع أسعار الأسهم العالمية على خلفية بيانات نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي، والتي جاءت أقل من التوقعات.

كما تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية بعد صعوده في بداية التعاملات. وتراجع مؤشر الدولار إلى 87ر93 نقطة بعد أن كان قد سجل في بداية التعاملات الآسيوية 17ر94 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 60ر2 دولار؛ أي بنسبة 2ر0% تقريبا إلى 70ر1765 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 085ر0 دولار إل 264ر23 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0040ر0 دولار إلى 7255ر4 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك فيما تباطأ نمو الاقتصاد الصيني ليصل إلى 9ر4 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في البلاد أمس الاثنين.

وتعد أرقام الربع الثالث هي الأضعف حتى الآن خلال هذا العام.

وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 3ر18%خلال الربع الأول من العام و 9ر7 % خلال الربع الثاني.

وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني خلال الفصول الثلاثة - الفترة من يناير حتى سبتمبر - مجتمعة 8ر9 %.

وتعافى اقتصاد الصين بقوة في البداية بعد التغلب على جائحة كورونا.

ومع ذلك، فإن الاقتصاديين حذروا مؤخرًا من سلسلة كاملة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني وعلى الشركات الأجنبية العاملة هناك.

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