الذهب يتراجع مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين بعد أن أضعفت الزيادة في عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار جاذبية المعدن النفيس.

وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليهبط إلى 1762.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1764.30 دولار للأوقية.

وبات الذهب أقل جذبا بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه، مما جعل المعدن النفيس أعلى كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1042.55 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار.

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