جبن "الموتزاريلا" الإيطالي يطيح بـ "الكاممبير" الفرنسي في عقر داره

المصدر: البيان

شعر مصنعو الجبن الفرنسي بقلق حقيقي بعد الإعلان الصادر من قبل نقابة النورمان لمصنعي جبنة كاممبير أن جبنة الموتزاريلا الإيطالية أصبحت الأكثر مبيعا في فرنسا خلال العام 2021.

فقد أشار رئيس النقابة فابريس كوليه إلى أنه "لأول مرة في فرنسا، تخطت مبيعات الموتزاريلا مبيعات الكاممبير"، الذي كان الأكثر مبيعا من بين مئات أنواع الجبنة الفرنسية.

وشهد الكاممبير انخفضاً مطرداً بنسبة 3 في المئة سنويًا، فيما كانت مبيعات الموتزاريلا تشهد نموًا سنويًا بنسبة 5 في المئة. وأضاف كوليه: منذ بداية العام حتى 11 سبتمبر تم بيع 29230 طنًا من كاممبير في فرنسا مقابل 33170 طنًا من جبنة الموتزاريلا.

ولفت كوليه، في حديث لصحيفة "لوفيغارو"، إلى الاختلاف في طريقة استخدام هذين النوعين من الجبن. فالكاممبير يقدم كطبق لوحده خلال الوجبات التقليدية، بينما تدخل الموتزاريلا ضمن وصفات أخرى أكثر عصرية.

وفي هذا الإطار، نبه كوليه إلى أن مستقبل هذه الصناعة، مذكرا أنه "في الثمانينيات، تم إنتاج 180 ألف طن من الكاممبير في فرنسا، تم تصدير جزء منها، وهو ضعف ما هو عليه اليوم".

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