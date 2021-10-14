«بوينغ» تواجه عيباً جديداً في طائرة «دريملاينر»

المصدر: د ب أ

تواجه شركة بوينغ الأمريكية العملاقة للطائرات عيباً جديداً في طائرتها دريملاينر 787، بحسب ما أفاد به موقع «داو جونز» الإلكتروني للأنباء الاقتصادية، نقلاً عن مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الموقع أن المشكلة الجديدة تتعلق بأجزاء معينة من مادة التيتانيوم، وهي أضعف عما يجب أن تكون عليه في طائرات 787، التي تم إنتاجها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال متحدث باسم بوينغ لـ«داو جونز» إن الشركة تحقق تقدماً بشأن تحسين الإنتاج وتعزيز المعايير الخاصة بها على الرغم من حدوث فترات انقطاع في التشغيل.

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