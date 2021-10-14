الذهب يرتفع لأعلى مستوياته منذ شهر

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوي لها منذ نحو شهر اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية في حين يقيم المستثمرون ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد السياسة النقدية في الوقت المبكر المتوقع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1797.27 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر ايلول عند 1797.31 دولارا في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1797.90 دولارا.

وانخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم.

ووصف المحلل المستقل روس نورمان ارتفاع سعر الذهب بأنه "بناء" لكنه قال إن عليه اختراق مستوى المقاومة الفنية عند 1800 دولار و1835 دولارا قبل أي تحرك كبير آخر لأعلى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.6بالمئة إلى 1036.52 دولارا بينما زاد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 2184.26 دولارا.

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