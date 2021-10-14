انخفاض النفط وسط جني أرباح وقلق بشأن الطلب

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بفعل القلق من أن نمو الطلب على الخام سيتباطأ، وهو ما قلص بعض الشيء مكاسبها القوية في الجلسات القليلة الماضية، التي دفعتها إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وأشار محللون إلى أن بعض المتعاملين عمدوا على الأرجح إلى مبيعات لجني الأرباح في عقود الخام الأمريكي بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014 على مدار الجلسات الثلاث الماضية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 24 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 83.18 دولار للبرميل في حين انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتغلق عند 80.44 دولار.

وتعرضت الأسعار لضغوط في التعاملات المبكرة بعد أن نشرت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بيانات تظهر أن وارداتها في سبتمبر هبطت بنسبة 15 في المئة عن مستواها قبل عام.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة التي يتوقع محللون أنها ستظهر زيادة قدرها 700 ألف برميل.

ومن المنتظر أن تصدر بيانات المخزونات من معهد البترول الأمريكي ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس. وتأجلت البيانات يوما بسبب عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

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