الكونغرس يجنّب أمريكا مؤقتاً التخلّف عن السداد

المصدر: أ ف ب

أقرّ الكونغرس الأمريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة حتّى نهاية السنة، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب على النصّ بفضل أغلبيته الديمقراطية، إذ صوّت 219 نائباً مع المشروع و206 ضدّه.

ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية ديسمبر لا بل حتّى مطلع العام المقبل.

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