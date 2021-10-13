أسعار البن العالمية تقترب من أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للبن من نوع أرابيكا في تعاملات بورصة نيويورك للسلع إلى أعلى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، في ظل العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بدءا من الظروف الجوية غير المواتية، التي ألحقت ضررا كبيرا بالمحاصيل، وصولا إلى اضطراب حركة الشحن البحري.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء إلى أن حقول البن في البرازيل أكبر مصدر للبن في العالم تعرضت لأسوأ أحوال مناخية منذ عقود، مما أدى إلى ضرر كبير بالمحاصيل، وهو ما يمكن أن يؤثر على الإنتاج لمدة سنوات مقبلة.

في الوقت نفسه، مزارعو البن في كولومبيا أكبر مصدر في العالم لبن أرابيكا الخفيف رفضوا تنفيذ عقود توريد محصولهم. ومن المحتمل أن تصل الكميات التي لن يتم تسليمها إلى مليون جوال، وهو ما يضيف فوضى جديدة إلى سلسلة الإمدادات في العالم.

وزادت أسعار أجود أنواع البن بنحو الضعف خلال العام الماضي، وارتفع سعر البن بنسبة 4ر4% إلى 1315ر2 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل في بورصة نيويورك، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

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