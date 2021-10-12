ارتفاع أسعار الذهب

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل إحجام عن المخاطرة ومخاوف بشأن التضخم مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر، لكن توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبدأ في خفض التحفيز الاقتصادي كبحت المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1759.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1761.40 دولار.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكاس "أزمة الطاقة تواصل الهيمنة على معنويات السوق لأن هناك مخاوف من أن التضخم الآن قد لا يكون عابرا بالقدر الذي كان متوقعا في وقت سابق وهو ما يدعم أسعار الذهب".

وأثرت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن أزمة طاقة عالمية ومشاكل ديون لدى إيفر جراند الصينية على الأسهم الآسيوية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.56 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1012.48 دولار.

وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2097.24 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر عند 2182.67 أمس الاثنين.



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