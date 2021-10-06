الذهب يهبط مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1750.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1749.40 دولار.

ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في 2021، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ يونيو.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركت إن زخم سعر الذهب ينحسر على خلفية توقعات السياسة النقدية.

"لا تزال هناك مؤشرات مهمة على ضغوط التكلفة في الاقتصاد العالمي وسيبقي ذلك التركيز على البنوك المركزية وتشديد السياسة".

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 948.02 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1896.66 دولار.

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