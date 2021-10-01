أسعار الغاز تحطم مستويات تاريخية في أوروبا

المصدر: البيان

واصلت أسعار الغاز الارتفاع أمس الخميس، وتجاوز سعرها مستوى 1070 دولارا لكل ألف متر مكعب، وسجل بذلك الوقود الأزرق مستويات تاريخية.

ووفقا لمؤشر TTF الهولندي، الذي يعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعا، تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق، حذر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءهم وكالة "تاس"، من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر في الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

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