في أسوأ أداء فصلي.. جميع مؤشرات "وول ستريت" حمراء

المصدر: رويترز

أغلقت مؤشرات "وول ستريت" الثلاثة على انخفاض يوم الخميس، رغم ارتفاعها لفترة وجيزة، لتسجل أسوأ أداء فصلي لها منذ فترة طويلة.

وتراجعت المؤشرات وسط فترة مضطربة عصفت بها مخاوف بشأن كورونا، والتضخم، وسجال بشأن الميزانية في واشنطن.

وبعد ارتفاع لفترة وجيزة، استأنفت الأسهم انخفاضها، ما دفع حتى المؤشر "ناسداك" إلى الخسارة بعد أن كان اتجاهه صعوديا في معظم فترات اليوم.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أسوأ أداء فصلي لها منذ الأشهر الأولى من 2020 عندما عصفت جائحة كورونا بالاقتصاد العالمي.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 556.48 نقطة، بما يعادل 1.62 في المئة، إلى 33834.24 نقطة، وأغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا 53.22 نقطة أو 1.22 في المئة، إلى 4306.24 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 68.14 نقطة أو 0.47 في المئة، إلى 14444.30 نقطة.

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