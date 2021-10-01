"الشيوخ الأمريكي" يقرّ مشروع قانون التمويل لتجنب إغلاق الحكومة

المصدر: د ب أ

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، على مشروع قانون الإنفاق المؤقت، الذي يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية اليوم الجمعة في تصويت من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي كانت نتيجته 65 صوتا مقابل 35 صوتا.

ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع قبل المهلة المقررة التي تنتهي بحلول منتصف الليل، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إن مشروع القانون تم تمريره بعد أن أسقط الديمقراطيون محاولة سابقة لربط تعليق سقف الدين بمشروع القانون في مواجهة معارضة جمهورية عنيدة لهذا الإجراء. ومنع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري نسخة من مشروع القانون التي تحتوي على صيغة سقف الدين يوم الاثنين الماضي.

وسوف تظل الحكومة الفيدرالية تعمل حتى 3 ديسمبر المقبل، بموجب الإجراء الذي أقره مجلس الشيوخ. ويتضمن مشروع القانون أيضا تخصيص 6ر28 مليار دولار للولايات التي تتعافى من الأعاصير وحرائق الغابات فضلا عن تخصيص 3ر6 مليار دولار لإعادة توطين اللاجئين من الحرب الأميركية في أفغانستان.

ونقلت بلومبرغ عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قولها إن مجلس النواب طرح مشروع القانون أمس الخميس، وإنه سيحصل على دعم ساحق.

وأضافت "إنه سيكون من قبل الحزبين. وسيكون تصويتا كبيرا".

وأعرب السيناتور الجمهوري جون كينيدي، النائب عن ولاية لويزيانا التي دمرتها العاصفة، عن سروره بشكل خاص لأن الديمقراطيين فصلوا مساعدات الكوارث عن تعليق سقف الدين. وانضم إلى زملائه أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في معارضة مشروع القانون يوم الاثنين الماضي.

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