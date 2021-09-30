الاتحاد الأوروبي يعتزم حذف دول وأقاليم من قائمة الملاذات الضريبية

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيحذف إقليم أنغويلا، وهو أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لبريطانيا، وجزيرتي دومينيكا وسيشيل من قائمة الملاذات الضريبية.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة في اجتماع لممثلي الدول الأعضاء الـ 27، حسبما ذكر دبلوماسي ومصدر في مجلس الوزراء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وسيحسن القرار صورة الأقاليم المعنية، حيث تواجه الشركات ضغوطا متزايدة لتجنب استخدام الولايات القضائية ذات "الفعالية" المنخفضة جدا للضرائب على المستثمرين الأجانب.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن ساموا الأمريكية وفيجي وغوام وبالاو وبنما وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن الأمريكية وفانواتو ستبقى على القائمة حيث إنها تروج "لممارسات التهرب الضريبي" التي تقوض عائدات الضرائب لدول الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم تبني القائمة المعدلة رسميا في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بالتكتل يوم الثلاثاء.

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