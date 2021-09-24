تعطل بوابات الدخول بمطاري هيثرو وجاتويك في بريطانيا

المصدر: رويترز

أكد مطارا هيثرو وجاتويك، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، اليوم "الجمعة" إن البوابات الإلكترونية التي تتحكم في الدخول إلى البلاد توقفت عن العمل بسبب عطل في الأنظمة، مما أثر على الدخول من عدة نقاط.

وذكر أحد الركاب في مطار هيثرو أن الوضع كان فوضويا عند بوابة الدخول.

وقالت وزارة الداخلية إن قوة الحدود البريطانية هي المسؤولة عن إدارة وتشغيل البوابات الإلكترونية.

وكتب مطار هيثرو على تويتر "تعمل فرقنا مع قوة الحدود لإيجاد حل في أسرع وقت ممكن".

وعاني المسافرون عبر مطار هيثرو بالفعل من الوقوف في صفوف طويلة هذا الصيف إذ واجه العاملون بالمطار مشقة في فحص الوثائق المرتبطة بمرض كوفيد-19، فضلا عن جوازات وتأشيرات السفر.

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