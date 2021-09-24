الذهب يرتفع مع عودة المخاوف إزاء إيفرغراند

المصدر: رويترز

عوض الذهب بعض خسائره اليوم الجمعة بعد انخفاضه واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، مدعوما بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرغراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 175473 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1755.10 دولار.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وهذا عكس ما حدث أمس الخميس عندما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 بالمئة إلى 22.66 دولار للأوقية مرتفعة 1.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2003.27 دولار لكنه في سبيله لتكبد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.29 دولار للأوقية لكنه في طريقه لإنهاء أسبوعين متتاليين من التراجع.

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