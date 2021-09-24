الدولار قرب أدنى مستوى والمخاوف مستمرة حول مصير إيفرغراند

المصدر: رويترز

يحوم الدولار قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع مقابل عملات رئيسية اليوم الجمعة ليلتقط أنفاسه بعد أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من شهر خلال الليل وسط شكوك حول مصير شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند التي تواجه مشكلات مالية.

وهبط الين إلى أقل مستوى منذ منتصف أغسطس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى منذ بداية يوليو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة منافسين، 0.04 بالمئة إلى 93.142 بعد انخفاضه بنسبة 0.36 بالمئة أمس الخميس ليلامس أدنى مستوى منذ 17 سبتمبر عند 92.977.

وتضرر الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد أن ضخت بكين سيولة جديدة في النظام المالي أمس عندما أعلنت إيفرغراند أنها ستدفع فوائد مستحقة على سندات داخلية.

ومع ذلك قال بعض حاملي سنداتها الخارجية إنهم لم يتلقوا مدفوعات قسائم الفوائد بحلول الموعد النهائي أمس الخميس. ويحل موعد سداد المزيد من الفوائد على السندات الدولارية الأسبوع المقبل.

وصعد الدولار 0.14 بالمئة إلى 110.48 ين في وقت سابق، ولامس 110.49 للمرة الأولى منذ 12 أغسطس، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.452 في المئة في طوكيو وهو مستوى لم يحدث منذ الثاني من يوليو.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغييرا يذكر واستقر عند 1.3717 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.3750 دولار خلال الليل للمرة الأولى منذ 20 سبتمبر.

كما استقر اليورو عند 1.1740 دولار عقب هبوطه لأدنى مستوى في أكثر من شهر عند 1.16835 دولار أمس الخميس.



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