أول "بنك طعام" صيني يفتتح متجراً إلكترونياً لمنح الأطعمة مجاناً

المصدر: البيان

افتتح مؤخرا أول "بنك طعام" يطلق على نفسه "الواحة الخضراء للطعام"، متجراً على منصة تاوباو للتجارة الإلكترونية في الصين.

والمتجر عبارة عن محل تجاري إلكتروني، يوفر الأطعمة قريبة انتهاء مدة الصلاحية مجانا للمحتاجين، التي يتم التبرّع بها من قبل المؤسسات التجارية المختلفة.

ويمكن للمحتاجين طلب الأطعمة من المحل لتصلهم إلى بيوتهم عبر خدمة التسليم السريع.

ويشهد بنك الواحة الخضراء للطعام الواقع في شارع ايشان بمنطقة بودونغ الجديدة بشنغهاي يوميا صفوفا مزدحمة في كل صباح للحصول على الطعام.

وقام البنك بإجازة 304 منظمات غير ربحية وحي ومدرسة كنقاط توزيع لوجبات الطعام المجانية. ويشارك في أعماله ما يزيد على 50 ألف متطوع لفرز وتوزيع الأطعمة.

منذ إنشائه في نهاية العام 2014، ساعد بنك الواحة الخضراء للطعام 239 مصنعًا للأغذية، وقام بإنقاذ أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية التي أوشكت على انتهاء فترة الصلاحية التي كانت على وشك أن تُهدر، وتم توزيعها على أكثر من مليون شخص محتاج مجانًا، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

تعتمد جميع بنوك الطعام في العالم على نموذج المتاجر التقليدية غير المتصلة بالإنترنت، لكن مع ارتفاع تكاليف العمالة، وانخفاض كفاءة التوزيع، وانحصار المستفيدين في مجموعة صغيرة. تم افتتاح بنك الطعام على الانترنت هذه المرة لزيادة سرعة وكفاءة توزيع المواد الغذائية وتغطية المزيد من الأشخاص المحتاجين. كما تحفظ عملية التسليم عبر الانترنت كرامة مستلمي الطعام.

وتماشيا مع اللوائح القانونية التي طرحتها الصين لمكافحة هدر الطعام، أصبحت الأطعمة التي أوشكت على نهاية فترة الصلاحية، تحظى بإقبال متزايد من الناس.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور ليو شاوي، نائب مدير مركز أبحاث إدارة الغذاء والدواء بجامعة شرق الصين للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا النوع من الأطعمة يمكن تناولها باطمئنان قبل نهاية مدة صلاحيتها.

في ذات السياق، أشارت لي بينغ، المسؤولة بـ "الواحة الخضراء للطعام"، إلى أن البنك لم يتلق أية شكوى حول سلامة الطعام، وذلك بفضل اعتماد نظام تتبع الطعام الذي تم إنشاؤه على امتداد سنوات طويلة.

ويعتقد تشانغ يونغجيان، مدير مركز الأبحاث لتطوير صناعة الأغذية والأدوية بالأكاديمية الصينية للعلوم، أن سلوك المستهلكين بشأن الأطعمة قريبة انتهاء مدة الصلاحية أصبح أكثر عقلانية، مما يوفر بيئة خارجية جيدة لاستخدام هذا النوع من الأطعمة في الأعمال الخيرية والاستفادة المثلى منها.

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