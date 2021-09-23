مكاسب قوية لأسهم "إيفرغراند" الصينية العقارية المتعثرة

المصدر: د ب أ

حققت أسهم مجموعة "إيفرغراند" العقارية الصينية المتعثرة مكاسب قوية في بورصة هونغ كونغ اليوم الخميس، على الرغم من استمرار المخاوف من التخلف عن سداد التزاماتها.

وقفزت أسهم المجموعة بأكثر من 30% في بداية التداولات، إلا أنها قلصت المكاسب إلى ما يزيد عن 10% بحلول منتصف النهار.

ووفقا لمراقبين، فإن المستثمرين يتفاعلون مع إعلان صدر في اليوم السابق وقالت فيه المجموعة إنها تمكنت من التوصل لترتيب يتيح لها بعض الوقت.

وكانت المجموعة أعلنت أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع دائنين بشأن مدفوعات فائدة لسندات متداولة في شنتشن جنوبي الصين، والتي كان من المقرر أن تستحق اليوم الخميس.

وكانت بورصة هونغ كونغ مغلقة أمس بسبب عطلة رسمية.

إلا أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين لأن المجموعة لم تعط أية تفاصيل بشأن سندات في الخارج مقومة بالدولار تستحق عنها هي الأخرى فوائد بملايين الدولارات اليوم الخميس.

من المقرر أن تستحق فائدة سندات أخرى بملايين الدولارات في 29 سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة عليها ديون تتجاوز 300 مليار دولار. ويخشى مستثمرون من عدم قدرتها على سداد التزاماتها. وتحتاج المجموعة إلى جمع أموال لسداد مستحقات بنوك وموردين وحاملي سندات في موعدها. كما أن عليها ديونا بمليارات الدولارات لمستثمرين صغار، بينهم كثير من الموظفين.

وكتب رئيس المجموعة شو جيانين أمس الأول الثلاثاء للموظفين لتشجيعهم، قائلا إنه يؤمن إيمانا راسخا بإمكانية التغلب على "أحلك اللحظات". وقال إن الشركة ستظل مسؤولة تجاه مشتري المنازل والمستثمرين والشركاء والمؤسسات المالية.

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