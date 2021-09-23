أسعار الغاز تطيح بشركتين جديدتين لإمدادات الطاقة في بريطانيا

المصدر: د ب أ

شهد قطاع إمدادات الطاقة في بريطانيا انهيار شركتين أخريين في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي، بحسب ما قاله وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ، الذي قال إن البلاد يجب أن تستعد لفترة طويلة من أسعار الطاقة المرتفعة.

وأدى إفلاس الشركتين الجديدتين إلى اضطراب إمدادات الطاقة إلى حوالي 5ر1 مليون منزل في بريطانيا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت إلى ضرورة مناقشة موضوع أسعار الطاقة خلال القمة الأوروبية المقررة الشهر المقبل، في ظل الحديث عن أن التحول إلى الطاقة النظيفة سيتضرر من الأزمة الراهنة.

وتواجه أوروبا نقصا شديدا في إمدادات الغاز الطبيعي، بعد أن أدى فصل الشتاء السابق الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف مخزونات القارة، في حين لم يتم إعادة ملء المستودعات خلال الصيف الحالي نتيجة تقص الإمدادات القادمة من روسيا، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

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