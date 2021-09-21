أمازون تحظر 600 علامة تجارية صينية بسبب التقييمات المزيّفة

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم" حظرت أكثر من 600 علامة تجارية صينية موجودة لدى 3000 متجر بسبب وقائع نشر تقييمات مزيفة للمنتجات.

ونقل موقع فيرج الإخباري عن متحدث باسم أمازون القول إن هذه العلامات التجارية الصينية التي تم حظرها تنتهك بشدة سياسات أمازون وبخاصة تلك المتعلقة بإساءة استغلال التقييمات والتعليقات.

وتضم قائمة العلامات التي تم حظرها أوكي وإم بو وراف باور وفافا وتاو ترونيكس وتشيوتك.

كانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" قد أشارت إلى هذا الحظر نقلا عن سيندي تاي، نائب رئيس أمازون للمبيعات الدولية في منطقة آسيا.

كانت شركة أمازون قد بدأت حملة ضد التقييمات المزيفة والموجهة بعد أن نشر نيكولا نجوين تقريرا في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن كيفية قيام شركات مثل راف باور بتقديم بطاقات هدايا مقابل كتابة تقييمات لصالح منتجاتها.

كانت أمازون قد حظرت نشر التقييمات المدفوعة أو الموجهة على شبكتها منذ 2016. ومع ذلك استمر المسوقون في استخدام هذه الطريقة المحظورة من خلال تقديم عروض مستترة لكتاب التقييمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز