أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق. وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1785.13 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1787.40 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في 21 و22 سبتمبر وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءا من هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.59 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2024.51 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 940.81 دولار للأوقية.

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