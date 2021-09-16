اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 5.8 مليار دولار الشهر الماضي

المصدر: د ب أ

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس وصول عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال أغسطس الماضي إلى 635.4 مليار ين (5.8 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون تسجيل اليابان عجزا قيمته 47.7 مليار ين فقط مقابل فائض قدره 439.4 مليار ين خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى فائض قدره 441 مليار ين.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 26.2 % سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34% بعد زيادتها بنسبة 37% خلال الشهر السابق.

في المقابل زادت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 44.7 % بما يزيد عن التوقعات التي كانت 40% بعد زيادتها بنسبة 28.5 % خلال يوليو الماضي.

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