أسعار الذهب قرب 1800 دولار

المصدر: رويترز

تماسكت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق قرب مستوى 1800 دولار الرئيسي إذ غذت بيانات التضخم الأمريكية المنخفضة الشكوك حيال الإطار الزمني لتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض إجراءات التحفيز.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1800.3 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش ولكنه يقل طفيفا عن ذروة أسبوع‭ ‬التي بلغها أمس عند 1808.50 دولار ويرجع ذلك جزئيا لتعافي الدولار بعض الشيء من خسائره نتيجة بيانات التضخم.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1801.80 دولار.

والدولار القوي يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.

وسجلت أسعار المستهلكين الأمريكيين أبطأ وتيرة زيادة في ستة أشهر في أغسطس لتعطي مصداقية لاعتقاد مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن مستويات التضخم المرتفعة مؤقتة.

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.77 دولار للأوقية.

وسجل البلاتين أقل مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر عند 925.50 دولار وفي أحدث تعاملات سجل هبوطا 0.7 بالمئة إلى 932.18 دولار.

واستقر البلاديوم عند 1977.74 دولار.

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