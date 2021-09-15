"سبيس إكس" تطلق أول رحلة إلى الفضاء يديرها طاقم مدني بالكامل

المصدر: د ب أ

من المقرر أن ينطلق أربعة مدنيين إلى الفضاء اليوم الأربعاء، إذا سمحت الأحوال الجوية، في أول رحلة في العالم إلى مدار حول الأرض يديرها رواد فضاء هواة فقط.

وتحمل الرحلة اسم "انسبايريشن 4"، وتمثل خطوة عملاقة في السياحة الفضائية. وتطلق الرحلة شركة سبيس اكس الأمريكية الخاصة التابعة للملياردير إيلون ماسك، ويمولها الملياردير جاريد إيزاكمان مؤسس شركة شيفت فور بايمنتس المالية.

وسوف يكون لدى صاروخ فالكون 9 الذي يحمل كبسولة سبيس إكس دراجون فترة زمنية مدتها خمس ساعات لإطلاقه بدءا من الساعة 0802 مساء اليوم الأربعاء (0102 يوم الخميس بتوقيت جرينتش) من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا.

ثم يدور حول الأرض لمدة ثلاثة أيام قبل أن يهبط على المياه قبالة ساحل الولاية جنوبي الولايات المتحدة.

وينضم ثلاثة ركاب إلى إيزاكمان في أول رحلة فضاء بشرية مدنية: هايلي أرسينو، وهي مساعدة طبيب تغلبت على سرطان العظام عندما كانت طفلة؛ وكريس سيمبروسكي، وهو من قدامى المحاربين في سلاح الجو ومهندس في بيانات الطيران؛ وعالمة الجيولوجيا سيان بروكتور.

ذهب هؤلاء الرواد الهواة إلى الفضاء من قبل، ولكن لم يحدث ذلك بدون وجود رواد فضاء مدربين أو رواد فضاء.

وأعلن إيزاكمان، وهو طيار متمرس يقود الطائرات النفاثة، عن خططه في فبراير، قائلا إنه أحب الفضاء منذ أن كان طفلا.

وذكرت شركة سبيس اكس في بيان أنه خلال الرحلة، يخطط طاقم انسبايريشن 4 لإجراء أبحاث صحية يأملون في أن تكون مفيدة لرحلات فضاء طويلة الأمد في المستقبل.

ولم يتضح المبلغ الذي دفعه إيزاكمان لاستئجار الكبسولة ذات الأربعة مقاعد.

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