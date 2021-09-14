«بوينغ» ترفع توقعات الطلب على الطائرات مع التعافي من الجائحة

المصدر: رويترز

عدلت بوينغ بالزيادة توقعات الطلب طويل الأجل على الطائرات مع عودة الرحلات الجوية التجارية في أسواق من بينها الولايات المتحدة لتخفف من التوقعات الأكثر قتامة في ذروة الإغلاقات بسبب فيروس كورونا العام الماضي.

وتوقعت شركة صناعة الطائرات الأمريكية، التي تهيمن على مبيعات الطائرات مع شركة إيرباص الأوروبية، تسليم 43 ألفاً و610 طائرات تجارية في الأعوام العشرين المقبلة بقيمة 7.2 تريليونات بزيادة 500 وحدة على 43 ألفاً و110 طائرات في التوقعات قبل عام.

وعلى المدى الأقصر أي خلال 10 أعوام، وهي أكثر تأثراً بالتداعيات الخطيرة للجائحة على شركات الطائرات، تتوقع بوينغ تسليم 19 ألفاً و330 طائرة ارتفاعاً من توقعات العام السابق عند 18 ألفاً و350 طائرة.

والتوقعات مدة عشرة أعوام تقل 6% عن التوقعات المنشورة في 2019 ولكن الهبوط المسجل من مستويات ما قبل الجائحة نزل من 11 % قبل عام.

وقال كبير مسؤولي الاستراتيجية في بوينإ مارك آلن للصحفيين «أحد أقوى أسباب الثقة السرعة التي شهدنا بها تعافي السفر المحلي في الاثني عشر شهراً الماضية».

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