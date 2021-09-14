أيسلندا تشغّل أكبر مصنع في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى صخور

المصدر: البيان

افتتحت أيسلندا أكبر مصنع في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى صخور بقدرة تنقية تبلغ 4 آلاف طن من الانبعاثات الملوثة في العام الواحد.

قالت صحيفة الغارديان في 9 سبتمبر 2021 أن المصنع يتكون من أربع وحدات كل منها يتكون من حاويتين معدنيتين ضخمتين تشبه في المظهر تلك المستخدمة من قبل السفن البحرية التجارية ولكنها مجهزة بتوربينات ضخمة.

تم بناء المصنع من قبل شركة Climeworks السويسرية وشركة Carbfix الأيسلندية ويجب أن يتمكن من استخلاص 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء كل عام، أي ما يعادل انبعاثات حوالي 870 سيارة، ثم تحويل ثاني أكسيد الكربون الذي تم جمعه إلى صخور.

وحتى يتمكن من جمع ثاني أكسيد الكربون، يستخدم المصنع الذي أطلr عليه اسم ORCA (أي "الطاقة" باللغة الأيسلندية) مراوح لسحب الهواء إلى مجمّع يحتوي على مادة قادرة على الترشيح، ثم يتم إغلاق المجمع وترتفع درجة الحرارة لإطلاق ثاني أكسيد الكربون من المرشح وبعد ذلك يمكن تجميع الغاز في صورة شديدة التركيز.

والخطوة النهائية تكون بخلط ثاني أكسيد الكربون مع الماء قبل حقنه على عمق 1000 متر في صخور البازلت القريبة حيث يتم تحجره.

ويعتقد خبراء تخزين الكربون أن هذه التقنيات يمكن أن تصبح سلاحاً رئيسياً في مكافحة الاحتباس الحراري، لكنهم يقولون إن تكلفة هذه التكنولوجيا لا تزال باهظة وأن استغلالها على نطاق واسع قد يستغرق عقوداً.

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