أسعار الذهب تصعد فوق 1800 دولار

المصدر: رويترز

تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار اليوم الجمعة، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1800.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش. وبانخفاضه 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

وقال "النمو لا يزال حقا مصدر قلق كبير للبنوك المركزية".

وارتفعت الفضة 0.54 بالمئة إلى 24.20 دولار للأوقية، لكنها منخفضة اثنين بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 981.19 دولار. ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أغسطس بنزوله 4.2 بالمئة.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2189.33 دولار، لكنه تراجع أكثر من تسعة بالمئة خلال الأسبوع.

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