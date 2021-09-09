«مايكروسوفت» تلغي عودة موظفيها إلى مكاتبهم بسبب «دلتا»

المصدر: د ب أ

أفاد تقرير إخباري بأن شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات بصدد إلغاء خطط استئناف العمل من المكتب بشكل كامل بحلول الرابع من أكتوبر المقبل.

وقالت إنها لم تعد تستطيع تحديد موعد معين للعودة في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة فيروس

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، قالت الشركة، ومقرها ريدموند بولاية واشنطن، في مدونة نُشرت اليوم إنه «في ضوء الغموض الذي يكتنف كوفيد-19، قررنا عدم محاولة التنبؤ بموعد جديد لإعادة فتح كامل لمواقع عملنا في الولايات المتحدة، وذلك لمصلحة فتح مواقع عمل بأمريكا بمجرد أن نكون قادرين على القيام بذلك بشكل آمن استناداً لإرشادات الصحة العامة».

وقالت: «من هذا المنظور، سنقوم بالإبلاغ عن فترة انتقالية مدتها 30 يوماً، توفر وقتاً للموظفين للاستعداد».

وتشبه الاستراتيجية ما اعتمدته شركة «أبل» العملاقة للتكنولوجيا، التي أرجأت خطط عودة مكاتبها للعمل بشكل كامل مرات عدة.

وكانت «أبل» أبلغت الموظفين أنها ستمنحهم تحذيراً لمدة شهر بشأن موعد نهائي للعودة، في ظل التعامل مع سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التي تسببت في زيادة الإصابات.

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