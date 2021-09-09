الذهب يتراجع مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

تراجع الذهب اليوم الخميس إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الاقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون أي إشارات من بنوك مركزية كبيرة بعدما لمح صناع سياسات إلى دعمهم لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1788.11 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1789.70 دولار للأوقية بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية.

وتترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش إذ من الممكن أن يتخذ خطوة رمزية نحو تخفيف المساعدات الاقتصادية الطارئة مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار الدعم السخي في الأعوام القادمة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.88 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2256.69 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 971.49 دولار للأوقية وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة عند 975.17 دولار للأوقية.



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