أسعار الذهب دون 1800 دولار

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء دون مستوى 1800 دولار المهم إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، قرب أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1796.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لذروة أسبوع مقابل نظراء رئيسيين مدعوما بصعود عائدات أذون الخزانة الأمريكية وضعف اليورو قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.

وتأثر تعافي سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي بتنامي إصابات كوفيد-19، مما أثار تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الشهر الجاري.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الحميس توقعا لإمكانية تقليص إجراءات التحفيز.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.27 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1000.56 دولار وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2366.52 دولار.

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