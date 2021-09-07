رئيس لوك أويل: أوبك+ تحرص على إبقاء أسعار النفط عند 65-75 دولارا للبرميل

المصدر: رويترز

قال رئيس شركة " لوك أويل" ، ثاني أكبر شركة روسية منتجة للنفط، إن أسعار النفط عند نطاق بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل "مريحة" للمستهلكين وإن مجموعة أوبك+ لكبار الدول المنتجة للخام تسعى إلى الإبقاء على ذلك النطاق السعري عبر تنظيم الإنتاج.

وفي مقابلة مع صحيفة كومرسانت نُشرت اليوم الثلاثاء، قال وحيد ألكبيروف إن القيود المفروضة على إنتاج النفط ستتوقف على أوضاع السوق.

وقال ألكبيروف "تنظيم (الإنتاج) يمكن أن يختلف اعتمادا على الوضع.

"في الوقت الحالي سيكون سبتمبر أيلول 2022 علامة فارقة حين من المقرر التخلص التدريجي من القيود. لدى الشركة ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا من الإنتاج المتوقف، والذي نأمل في أن السوق ستحتاجه".

كانت لوك أويل ذكرت في وقت سابق أنها قد تخفض حصتها في المشروع النفطي غرب القرنة-2 في العراق. وقال ألكبيروف إن لوك أويل ما زالت تجري محادثات مع الحكومة العراقية لكي تظل مشاركة في المشروع.

وقال ألكبيروف إن مكمن اليمامة في حقل غرب القرنة-2 النفطي ثبُت أنه من الصعب استغلاله بسبب احتواؤه على مستويات مرتفعة من كبريتيد الهيدروجين.

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