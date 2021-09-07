الحكومة البريطانية تتدخل لمنع صفقة استحواذ صيني على إحدى الشركات

المصدر: د ب أ

استخدمت الحكومة البريطانية اعتبارات الأمن القومي للتدخل في صفقة استحواذ إحدى الشركات الصينية على شركة لإنتاج الجرافين المستخدم في صناعة الإطارات المطاطية ويعمل فيها 14 موظفا فقط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كوازي كوارتينج وزير الأعمال البريطاني سيحيل صفقة الاستحواذ المحتملة إلى هيئة حماية المنافسة وتنظيم السوق البريطانية لمراجعتها.

يأتي ذلك فيما تتحدث تقارير إعلامية عن مفاوضات بين شركة بيربتوس الموجود مقرها في منطقة سوانزي والتي تنتج الجرافين، مع شركة تاوروس البريطانية الدعومة من مستثمرين صينيين، لشراء حصة أغلبية في بيربتوس.

وقالت بلومبرج إن الحكومة تحيل الصفقة إلى هيئة تنظيم السوق بعد توسيع صلاحيات الهيئة في العام الماضي لتشمل مراجعة صفقات الاستحواذ على الشركات البريطانية التي تسيطر على "جزء كبير" من إمدادات سلعة معينة.

ورغم أن شركة بيربتوس لا تضم أكثر من 14 موظفا وبلغت إيراداتها في العام الماضي أقل من مليون جنيه إسترليني، تقول الحكومة إنها تورد أكثر من 25% من منتجات وخدمات "بلازما الجرافين" في بريطانيا.

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