اليابان بصدد إقرار أكبر ميزانية في تاريخها

المصدر: البيان

طلبت وزارات ووكالات اليابان الحكومية ميزانيات قياسية، كما أفادت مصادر مطلعة، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الطلبات إلى نحو 111 تريليون ين، لتصبح ميزانية البلاد في العام المالي 2022 الذي سيبدأ في أبريل القادم نحو تريليون دولار.

وفي حال وافق البرلمان الياباني على الطلبات في الأشهر القادمة، ستكون ميزانية العام المالي 2022، هي الأعلى في التاريخ، وزيادة لأكثر من 100 تريليون ين للعام الثامن على التوالي.

ومن المتوقع أن تنفق الحكومة نحو 310 مليارات دولار على الرعاية والضمان الاجتماعي بسبب ارتفاع عدد كبار السن، وأكثر من 50 مليار دولار على الميزانية الدفاعية وابتكار تكنولوجيا جديدة، وفق مجلة "أخبار اليابان".

يُذكر أن ديون البلاد العامة شهدت تفاقماً كبيراً بسبب الـجـائـحـة، وتساهم زيادة الإنفاق لمكافحة الأزمة في ارتفاع الديون العامة، إلا أن أغلب تلك الديون داخلية.

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