الذهب مستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة إلى حد بعيد مترقبين قراءة للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة تُعتبر مهمة للجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1814.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، بينما جرى تداول الذهب مستقرا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1816.50 دولار.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد "السوق تترقب نشر بيانات الوظائف للحصول على القليل من التوجيه بشأن كيف ستُوضع توقعات التضخم في نهاية المطاف".

وبينما من المقرر أن تصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم، ستنشر وزارة العمل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس غدا الجمعة.

ويتوقع 80 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الوظائف التي أُضيفت في أغسطس في المتوسط 728 ألفا.

كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال الأسبوع الماضي إن تعافي سوق العمل سيحدد الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض مشترياته للأصول.

ويُعتبر الذهب تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز الكبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.27 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2439.18 دولار للأوقية.

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