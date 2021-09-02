تراجع صادرات النفط العالمية رغم قرار أوبك بلس زيادة الإنتاج

المصدر: د ب أ

على الرغم من قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط أمس الأربعاء زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي، أظهرت بيانات حركة ناقلات النفط العالمية تراجع الصادرات العالمية للخام خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء لحركة ناقلات النفط في العالم خلال الشهر الماضي، بلغ متوسط الصادرات حوالي 27 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 580 ألف برميل يوميا عن المتوسط خلال يوليو الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول الحليفة من خارج المنظمة في إطار تجمع "أوبك بلس" اليوم على مواصلة خطة زيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، حتى يعود الإنتاج إلى مستوياته قبل الخفض الكبير له في أبريل من العام الماضي بعد انهيار أسعار النفط في ذلك الوقت.

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