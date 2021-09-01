الذهب مستقر والمستثمرون يبحثون عن اتجاه من بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب مستثمرين تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء دلائل بشأن التوقيت المحتمل لبدء مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءاته التحفيزية بسبب الجائحة.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1815.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن النفيس في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1817.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ولكنه يحوم قرب أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 750 ألفا.

والتعافي القوي لسوق العمل شرط مسبق مهم لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشان تقليص إجراءات التحفيز.

وفي الأسبوع الماضي، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ندوة جاكسون هول بأن تقليص التحفيز قد يبدأ هذا العام ولكن المجلس سيتوخى الحذر في قراره بشأن رفع أسعار الفائدة.

وساهمت تعليقاته التي لا تميل إلى التشديد النقدي في صعود الذهب 1.4 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.82 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1011.11 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2483.33 دولار.

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