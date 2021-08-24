الذهب يهبط ويحوم فوق 1800 دولار

المصدر: رويترز

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها تحوم فوق المستوى النفسي الهام البالغ 1800 دولار، إذ يؤدي تزايد التهديد الناجم عن زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا في تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يرجئ تخفيف موقفه التيسيري.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1803.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز نحو 1.4 بالمئة أمس الاثنين. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1806.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن نزل نحو 0.6 بالمئة أمس الاثنين.

وقال هوي لي الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي بنك إن حقيقة أن الذهب تجاوز مجددا مستوى 1800 دولار تقول إن السوق ما زالت قلقة للغاية بشأن السلالة دلتا.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن نمو أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة تباطأ للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، فيما تُضعف السلالة دلتا سريعة الانتشار زخم التعافي.

ويركز المستثمرون الآن على كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول السنوية في وايومنج إذ يترقبون أي مؤشرات على خطط تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز.

وتلقت الأسهم الآسيوية الدعم اليوم من انحسار القلق بشأن تقليص فوري للتحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.59 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1015.41 دولار.

وربح البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2410.42 دولار. وارتفعت الأسعار 5.5 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر مكسب ليوم واحد منذ مايو 2020.

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