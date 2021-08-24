السلفادور تستعد لتداول البتكوين من خلال 200 ماكينة صراف آلي

المصدر: د ب أ

بدأت حكومة السلفادور تركيب 200 ماكينة صراف آلي لتحويل العملة الرقمية بتكوين بما يسمح لمواطنيها بتحويل العملة الرقمية إلى الدولار الأمريكي وسحبه نقدا من الماكينات كجزء من جهود الحكومة لتقنين تداول العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نايب بوكيلي، رئيس السلفادور، قوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الحكومة ستركب 200 ماكينة صراف آلي لكي تترافق بشكل أولي مع المحفظة الرقمية التي أطلقتها الحكومة للمواطنين باسم شيفو.

وأضاف الرئيس أن التعاملات عبر ماكينات الصراف الآلي ستكون بدون رسوم، مضيفا أنه سيكون هناك أيضا 50 فرعا ماليا في مختلف أنحاء البلاد للسماح لمستخدمي البتكوين بإيداع وسحب أموالهم.

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