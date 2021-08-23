الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما تراجع الدولار عن ذروة عدة أشهر، كما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1786.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، متراجعا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي عملات أخرى.

وفي أوضح مؤشر حتى الآن على تأثير السلالة دلتا على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، دفعت قيود كوفيد-19 البنك المركزي لعقد الندوة الاقتصادي السنوية في جاكسون هول يوم 27 أغسطس افتراضيا وليس بالحضور الشخصي كما كان مقررا.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول كلمة في الندوة عن التوقعات الاقتصادية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية في شركة اناند راثي شيرز للسمسرة ومقرها مومباي "لا اعتقد أن باول سيعطي تسلسلا زمنيا واضحا لسحب التحفيز. لذا سينزل الدولار وقد يرتفع الذهب لأعلى من 1800 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.23 دولار للأوقية وصعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1010.53 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2311.32 دولار متعافيا من أقل مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في وقت سابق.

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