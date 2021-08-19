النفط يهبط لخامس جلسة توالياً

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط لخامس جلسة على التوالي أمس الأربعاء مع استمرار قلق المستثمرين إزاء آفاق الطلب على الوقود وسط قفزة في الإصابات بكوفيد-19 حول العالم ووصول المزيد من الإمدادات إلى السوق من منتجين عالميين كبار من بينهم الولايات المتحدة.

ويتعرض النفط لضغوط على مدار الأسابيع القليلة الماضية بسبب زيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا في أنحاء العالم. وأعادت بضع دول فرض قيود على السفر وتراجعت حركة النقل الجوي في الأسابيع الأخيرة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي أشاروا إلى أن انتشار السلالة المتحورة دلتا قد يؤجل بشكل مؤقت إعادة الفتح الكامل للاقتصاد ويُكبل سوق الوظائف.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 80 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.23 دولار للبرميل. ومني خام القياس العالمي بخسارة 11 بالمئة في جلسات التداول الثلاث عشر الماضية.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.46 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 435.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.

لكن مخزونات البنزين سجلت زيادة متواضعة، وبلغ الطلب على وقود السيارات 9.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بنسبة واحد بالمئة فقط عن مستويات 2019.

وأشار محللون إلى أن إنتاج النفط الأمريكي واصل ارتفاعه المطرد مسجلا 11.4 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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