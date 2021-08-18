استمرار تراجع أسعار النفط لليوم الرابع توالياً

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط أمس الثلاثاء تراجعا جديدا، لتسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ مارس الماضي في ظل تراجع التوقعات بشأن الطلب العالمي على النفط نتيجة تفشي الطفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وهي أشد عدوى وأسرع انتشارا، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، والبيانات الاقتصادية التي أشارت إلى تذبذب التعافي الأمريكي.

وتراجع سعر العقود الآجلة بنسبة 1% خلال تعاملات أمس، بعد تراجع بنسبة 3% تقريبا خلال جلسات التداول الثلاث الماضية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعا بأكثر من التوقعات، بما يعكس تحولا مطردا في الإنفاق نحو الخدمات ويشير إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر اهتماما بالأسعار مع ارتفاع معدل التضخم، حيث تراجع إجمالي حجم مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1% خلال الشهر الماضي، بعد نموه بمعدل 7ر0% خلال يونيو الماضي وفقا للبيانات المعدلة، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 70 سنتا إلى 59ر66 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل. كما تراجع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 48 سنتا إلى 03ر69 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، ليستمر التراجع للجلسة الرابعة على التوالي وهي أطول فترة تراجع متصل منذ مارس الماضي.

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