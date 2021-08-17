الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

المصدر: رويترز

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي، مما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1791.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس عند 1792.83 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه لدى نيرمال بانج كوموديتيز لتداول السلع الأولية في مومباي إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب.

وأضاف "أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام".

وأظهرت بيانات في الآونة الأخيرة انخفاضا حادا في ثقة المستهلكين الأمريكيين وتراجعا يفوق المتوقع في مؤشر امباير ستيت لأنشطة التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك مما خفف بعض القلق من تشديد مبكر للسياسات من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين تباطأ بشدة في يوليو في ظل حالات تفش جديدة لكوفيد-19، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي للبلاد يفقد الزخم.

والتركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم وكذلك محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في يوليو والمقرر نشره غدا الأربعاء لاستقاء مؤشرات بشأن تقليص مجلس الاحتياطي للتحفيز.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأمريكي، الذي عادة ما يُعتبر عملة ملاذ آمن، 0.1 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.86 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس عند 23.95 دولار.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1016.13 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2582.96 دولار.

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