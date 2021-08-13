الادعاء الأوروبي يحقق في 1200 جريمة فساد مالي

المصدر: د ب أ

يحقق الادعاء الأوروبي الجديد في 1200 قضية، وذلك وفقا لما صرحت به رئيسة هذه الهيئة كودروتا كوفيسي.

وفي تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، قالت كوفيسي إن هذه القضايا تتعلق بإحداث أضرار للاتحاد الأوروبي بقيمة تقارب 4 مليار يورو.

وأوضحت كوفيسي أن أولى هذه القضايا، التي تم إبلاغ الادعاء الأوروبي عنها، واردة من ألمانيا وتتعلق باحتيال في مجال ضريبة المبيعات.

يشار إلى أن هيئة التحقيق الجديدة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، بدأت عملها في مطلع يونيو الماضي، وذلك بعد سنوات طويلة من التحضير، وهذه الهيئة معنية بمكافحة الاحتيال والاختلاس والفساد باستخدام أموال دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر الهيئة مؤسسة مشتركة لـ 22 دولة من أصل 27 دولة تابعة للتكتل، وتهدف إلى الحد من الجرائم التي تضر بميزانية الاتحاد الأوروبي، وبالتالي بدافع الضرائب الأوروبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز