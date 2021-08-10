الدولار يبلغ أعلى مستوى في 4 أشهر

المصدر: رويترز

بلغ الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليوم الثلاثاء بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامجه الضخم لمشتريات الأصول.

وقال محللون إن الدولار قد يلقى دعما من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية إذ يضعف احتمال تقليص مجلس الاحتياطي التحفيز أسعار السندات.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية في مسح شهري أمس الاثنين أن الوظائف الجديدة، وهي مؤشر للطلب على العمالة، سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في يونيو حزيران بينما زاد التوظيف.

جاء ذلك عقب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الصادر يوم الجمعة والذي أظهر زيادة الوظائف بواقع 943 ألفا في يوليو تموز أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع اجرته رويترز عند 870 ألفا.

وصعد مؤشر الدولار يومي الجمعة والاثنين وبلغ أعلى مستوى في 18 يوما عند 93.02 في التعاملات في آسيا اليوم.

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش، استقر عند 93.035.

ونزل اليورو لأقل مستوى مقابل العملة الأمريكية في أربعة أشهر مسجلا 1.1726 دولار.

وهبط الفرنك السويسري والين الياباني 0.1 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي مع تراجع الطلب على عملات الملاذ الآمن.

وتضرر الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا للإقبال على المخاطر، من انخفاض أسعار السلع الأولية وتمديد العزل العام في البلاد.

وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.1 بالمئة إلى 0.7334 دولار، بعد أن أمضى الثلاثة أسابيع الأخيرة عند مستويات لم يسجلها منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

وهبط الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.69805 دولار.

وفي العملات المشفرة، يجري تداول بتكوين عند نحو 45 ألفا و634 دولارا، بانخفاض 1.4 بالمئة خلال الجلسة، بعد أن بلغت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 46759 دولارا أثناء الليل.

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