الذهب يهبط لأدني مستوى في 4 أشهر

المصدر: رويترز

هبطت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر أثناء التعاملات اليوم "الاثنين"، إذ زادت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إجراءاته لدعم الاقتصاد في موعد أقرب من المتوقع.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.5 بالمئة إلى 1736.60 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش.

وهبطت الفضة 7.5 % إلى أدنى مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها إلى 3.1 % عند 23.58 دولار.

وكان الذهب قد هبط بما يزيد على اثنين في المئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو تموز.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.16 % إلى 981.58 دولار للأوقية، بعد أن كان سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020. وانخفض البلاديوم 0.1 % إلى 2624.90 دولار.

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