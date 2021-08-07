    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تقفز إلى أعلى مستوى منذ مايو

    المصدر:
    • د ب أ
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     تسارع ارتفاع عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بصورة كبيرة ، بعد أن زادت قيمة العملة ليتعدى سعرها مستوى ال 42 ألف دولار أمريكى للعملة الواحدة الجمعة ، وهو مستوى رئيسي يمكن أن يشير إلى مزيد من الزخم وقوة الدفع في اتجاه بيتكوين نحو الصعود .

    وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء  الجمعة أن بيتكوين وهي كبرى العملات الرقمية المشفرة فى العالم ارتفعت بنسبة تبلغ 7ر5٪ لتصل قيمتها إلى 43212 دولار في تعاملات نيويورك ، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ منذ منتصف  مايو الماضى .

    وأوضحت الوكالة أن اثنتين من العملات الأخرى المتنافسة مع بيتكوين ، وهما إيثر ولايتكوين ، سجلتا أيضا مكاسب اليوم الجمعة .

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