ألمانيا تحذّر: خط أنابيب "نورد ستريم 2" قد يصبح "من الماضي" قريباً

المصدر: د ب أ

حذر مسؤول بيئي رفيع المستوى في ألمانيا من أن المشروع المثير للجدل، خط أنابيب نورد ستريم2 ، قد يصبح شيئا من الماضي قريبا.

وقال ديرك ميسنر، رئيس الوكالة الاتحادية لحماية البيئة (يو بي إيه) في تصريحات لمجموعة "أر إن دي" الإعلامية نُشرت اليوم الاثنين: "نورد ستريم 2 يمكن أن يتحول بسرعة إلى شيء يشبه الديناصور (شيئا من الماضي) بين مشاريع الطاقة، لأننا نريد أن نصل إلى معدل صفر انبعاثات بحلول العام 2045".

ومن المقرر أن ينقل الخط، الذي أوشك على الانتهاء، الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة.

وقال ميسنر إن على الحكومة الألمانية المقبلة أن تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة لحماية المناخ.

ويأتي ذلك قبل الانتخابات المقررة في ألمانيا الشهر المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز